Ministério da Saúde divulga calendário de vacinação para 2023; confira

- Publicidade -

O Ministério da Saúde divulgou o cronograma de 2023 do Programa Nacional de Vacinação. As ações começam em 27 de fevereiro, com a aplicação de doses de reforço com a vacina bivalente contra a covid-19. A programação prevê para abril a intensificação da campanha de imunização contra a influenza. Já em maio deve ocorrer uma ação de multivacinação, nas escolas, contra a poliomielite e o sarampo. As etapas, segundo o Ministério da Saúde, foram organizadas de acordo com os estoques de doses existentes, as novas encomendas realizadas pela pasta e os compromissos de entregas assumidos pelos fabricantes de vacinas.

O cronograma foi pactuado com representantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e pode ser alterado caso o cenário de entregas seja modificado ou tão logo novos laboratórios tenham suas solicitações aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A pasta destacou que o Brasil, apesar de ser pioneiro em campanhas de vacinação, vem apresentando retrocessos nesse campo desde 2016. Praticamente todas as coberturas vacinais estão abaixo da meta.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou ter recebido da Pfizer, na última segunda-feira, pedido de registro definitivo da vacina bivalente BA.4/BA.5 contra a covid-19. Além disso, a empresa solicitou autorização para a aplicação do imunizante em crianças de 5 a 11 anos. A vacina bivalente, atualizada com base na variante ômicron e suas subvariantes, tem uso emergencial aprovado desde novembro como dose de reforço para a população acima de 12 anos.

Para receber a vacina bivalente a pessoa deverá ter tomado ao menos duas doses da vacina contra o coronavírus. Terão prioridade as pessoas com maior risco de desenvolver formas graves de covid-19. Após a imunização desse primeiro grupo, serão vacinados idosos de 60 a 69 anos, puérperas e gestantes e profissionais de saúde.

Em nota ao Correio o Ministério da Saúde informou que começou nesta semana a distribuir aos estados e ao Distrito Federal novas doses da vacina baby, da Pfizer, destinada ao público infantil. “A prioridade é normalizar o fluxo de distribuição de doses e ampliar as coberturas vacinais para garantir a proteção da população.”

Cronograma

Etapa 1 — Fevereiro

Vacinação contra a covid-19 (reforço com a vacina bivalente). Público alvo: pessoas com maior risco de formas graves de covid-19, pessoas com mais de 60 anos; gestantes e puérperas; paciente imunocomprometidos; pessoas com deficiência; povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas; trabalhadores da saúde.

Etapa 2 — Março

Intensificação da vacinação contra a covid-19 para toda a população com mais de 12 anos.

Etapa 3 — Março

Intensificação da vacinação contra a covid-19 entre crianças e adolescentes.

Etapa 4 — Abril

Vacinação contra a Influenza. Público: pessoas com mais de 60 anos; adolescentes em medidas socioeducativas; caminhoneiros; crianças de 6 meses a 4 anos; Forças Armadas; forças de segurança e salvamento; gestantes e puérperas; pessoas com deficiência; povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas; trabalhadores da saúde.

Etapa 5 — Maio

Multivacinação contra a poliomielite.

Correio Braziliense