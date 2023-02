MILAGRE: Bebê de dois meses é resgatado com vida após 128 horas de terremoto

- Publicidade -

Um neném de 2 meses foi resgatado com vida após passar mais de 128 horas sob escombros, na cidade de Antakya, na Turquia. De acordo com a agência de notícias Reuters, uma mulher também foi socorrida com vida na cidade de Kahramanmaras, no sul da Turquia.

O resgate aconteceu mais de cinco dias após o terremoto de 7,8 de magnitude que atingiu a Turquia e a Síria e matou, até o momento, mais de 30 mil pessoas. Esse já é o sétimo desastre natural mais mortal deste século. A tragédia supera o terremoto e o tsunami que abalaram o Japão em 2011.

No último sábado (11), o vice-presidente turco, Fuat Oktay, informou que 67 pessoas foram retiradas dos escombros nas últimas 24 horas no país. Segundo ele, cerca de 80 mil estão recebendo atendimento hospitalar e 1,5 milhão estão desabrigados.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) calcula que o número de mortos deve aumentar significativamente pela quantidade de prédios danificados, e diz que número pode chegar a 40 mil.

Mais de 70 países enviaram ajuda humanitária e equipes de resgate, que já chegaram aos dois países. Uma quipe do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais atua no local para tentar localizar sobreviventes.

Nesse sábado, os militares usaram o detector de vida da corporação, sob a solicitação de outras equipes internacionais e da Equipe USAR Turca (AKUT). Trabalhos de rompimento e elevação de carga foram feitos ao longo do dia.

Fonte: Rondoniaovivo