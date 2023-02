Michelle Bolsonaro se pronuncia após ser acusada de pagar silicone com cartão corporativo

- Publicidade -

Michelle Bolsonaro usou as redes sociais para se defender das acusações de que teria colocado implantes de silicones nos seios usando o cartão corporativo do marido, Jair Bolsonaro (PL), enquanto ele era presidente da República.

De acordo com uma reportagem publicada pela revista Veja, a ex-primeira-dama teria supostamente utilizado o cartão – o qual deve ser destinado a cobrir despesas eventuais e excepcionais do governo federal -, para uso pessoal.

Michelle respondeu às acusações através de sua conta no Instagram, publicando imagens de pastas de documentos e notas fiscais que comprovariam todas as suas despesas pessoais durante o mandato do marido.

Na mensagem, a esposa do ex-mandatário garantiu que todos os comprovantes estavam “devidamente arquivados”, e disse estar disposta a receber a imprensa em sua casa para esclarecer as pendências.

“Todos os meus comprovantes de compras pessoais. Feitas em 4 anos de governo. Devidamente arquivado. Só não tem o da troca de silicone pq meu médico não cobrou”, disse ela.

“Breve, irei convidar um jornalista para um café em minha casa”, prometeu Michelle.

