Michelle admite que retirou moedas do espelho d’água do Alvorada, mas explica doação

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro usou os stories do Instagram para se pronunciar sobre o destino das moedas e das carpas que habitavam o espelho d’água do Palácio da Alvorada.

A esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) admitiu que as moedas foram recolhidas, mas afirmou que posteriormente foram doadas para uma instituição de caridade.

Já os peixes, segundo ela, teriam começado a morrer em janeiro, depois que a família Bolsonaro deixou a residência oficial da Presidência.

Segundo Michelle, os valores foram doados para a Vila do Pequenino Jesus, instituição do Distrito Federal responsável por cuidar de pessoas com deficiência. Ela firma ter expressado esse “desejo” de que o dinheiro fosse destinado ao cuidado que “mais de 80 pessoas ‘especiais'” atendidas pelo projeto.

Carpas

Um funcionário do Palácio, em uma entrevista ao colunista Rodrigo Rangel, do portal Metrópoles, afirmou ter recebido ordens de Michelle para esvaziar o espelho d’água e recolher as moedas. A operação teria levado à morte dezenas de carpas.

Raros, os peixes foram um presente dado pelo imperador Hiroito, do Japão, em uma visita ao Brasil na época do governo de Fernando Collor.

“Ele [Francisco de Assis Castelo Branco, que ficou conhecido como “pastor-capeta”] mandou secar o espelho d’água, matou, porque a carpa é bem sensível, as carpas morreram, e mandou retirar todas as moedas e colocar em um balde de 20 litros. E falou que foi a mando da Michelle, que aquelas moedas eram para doação da igreja (…) Levou todas as moedas”, relatou o funcionário. “Se ele doou ou não eu não sei, mas ele levou e falou que era a mando da Michelle”.

Michelle negou a informação. A ex-primeira-dama afirmou que os peixes morreram depois que ela e o então presidente da República deixaram o Palácio.

“Houve relatos de que no dia 10/1 alguns peixes começaram a morrer. Portanto, toda a operação de retirada dos peixes e limpeza do espelho d’água ocorreu muito depois de nossa saída da residência”, alegou.

De acordo com a esposa de Bolsonaro, o governo de Lula (PT) exonerou Francisco de Assis Castelo Branco, que seria o servidor responsável pela limpeza do espelho d´água.

“Ao que tudo indica, não houve nomeação de um substituto ou, se houve, ele, aparentemente, não cumpriu com o seu dever de zelar pelas instalações”, completou.

Valores divergentes

Nos stories, Michelle publicou a foto de um cheque enviado pelo Palácio da Alvorada para a Vila do Pequenino Jesus, no valor de R$ 2.213,5. Todavia, um homem identificado como Jorginho, que seria responsável pela instituição, agradece a doação de R$ 2.281 para cuidar de “84 pessoas especiais”.

O Palácio do Planalto ainda não se pronunciou sobre o assunto.

