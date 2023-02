Mexeu com a torcida” Após deixar o Palmeiras, Kuscevic faz revelação e alegra torcida

- Publicidade -

O Palmeiras ainda segue vivo no mercado de transferência. O clube sofreu duras criticas da torcida devido à demora para contratações, principalmente após a venda de Danilo para o Nottingham Forest, da Inglaterra, e Gustavo Scarpa, de graça também para o time inglês.

Além disso, o clube perdeu uma das importantes peças do elenco. O zagueiro Kuscevic foi vendido para o Coritiba. O atleta vinha recebendo sondagens de outras equipes do exterior, mas optou por continuar no Brasil. O defensor de 26 anos não era muito aproveitado no elenco, sendo reserva na maioria da temporada, o que lhe incomoda muito.

Ainda assim, o treinador Abel Ferreira afirmou que não queria perder o chileno, já que é considerado um substituto a altura para a dupla Gustavo Gómez e Murillo. Mesmo assim, o jogador já foi anunciado no Coxa branca.

Em suma, Kuscevic assinou contrato com o Coritiba até o fim de 2026. O time paranaense adquiriu cerca de 25% do atleta, desembolsando cerca de R$3 milhões de reais.

O jogador afirmou que está bastante feliz e que vai mostra raça dentro de campo, horando a camisa, o que alegrou a torcida. “Estou muito empolgado para vestir esta camisa. Quero ajudar meus companheiros com muita raça, força e intensidade em todos os momentos”- Informou o zagueiro

