Menor é apreendido em flagrante por tráfico de entorpecentes em Cruzeiro do Sul

Na noite de ontem (11/02), em cumprimento da Operação Saturação, componentes do Giro, Ambiental e com o apoio da Rotam estavam em patrulhamento no local citado quando um jovem, ao ver as viaturas policiais, empreendeu fulga.

Ao conseguir ser abordado, foi realizada a busca pessoal e encontrado com ele 37 invólucros de uma substância aparentando ser cocaína, 09 pedras de uma substância

aparentando ser skank e 13 tabletes de uma substância aparentando ser maconha (cannabis sativa) além de R$75,00 em espécie oriundo de vendas já realizadas antes do flagrante.

Dessa forma o menor foi apreendido e levado à Delegacia Geral de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Com informações Rotam