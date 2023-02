Mbappé enterra briga com Neymar e parabeniza aniversário: ‘Artista’

- Publicidade -

Antes apontados como amigos inseparáveis, Neymar e Mbappé têm atualmente uma relação fria no PSG, pelo menos é isso o que garante a mídia francesa. A tensão entre os dois teria aumentado no ano passado, quando o craque francês supostamente exigiu que o brasileiro ou não renovaria o contrato .

Entretanto, os 31 anos do craque brasileiro, comemorados no último domingo (5) , pode ter marcado uma mudança de cenário. Isso porque, Mbappé fez questão de, publicamente, mandar parabéns para Neymar.

Por meio de um stories em seu Instagram pessoal, o francês enviou uma mensagem de carinho. Além de uma foto com os dois lado a lado, Mbappé escreveu: “Feliz aniversário, artista. Aproveite o seu dia”. O craque ainda colocou uma bandeira do Brasil e uma cartola de mágico.

A mensagem, aliás, foi repostada por Neymar, assim como muitas outras que o brasileiro recebeu por conta do aniversário.

Dentro de campo, porém, os dois ainda vão demorar um tempo para se reencontrar. O PSG retorna aos gramados já na próxima quarta-feira, frente ao Olympique de Marselha, pelas oitavas de final da Copa da França, porém, Mbappé está contundido e ficará de fora, assim como da partida decisiva na Champions League .

Neymar também não está garantido na partida, já que sofre com cansaço muscular e desfalcou o time francês no último sábado, na vitória de 2 a 1 diante do Toulouse.

