Marina Silva celebra 65 anos e presidente Lula faz homenagem: ‘companheira’

- Publicidade -

Quem sopra as velinhas, nesta quarta-feira, 8, é ministra do Meio Ambiente, acreana Marina Silva (Rede Sustentabilidade), que completou seus 65 anos de vida.

Vários políticos e personalidades homenagearam Marina, nas redes sociais, entre eles está o presidente Lula (PT).

“Um feliz aniversário para Marina Silva, companheira nos meus três mandatos, uma querida amiga que tem a grande tarefa de ajudar a reconstruir a política ambiental no Brasil, para proteger nosso país e o planeta”, afirmou o presidente em suas redes sociais.

Trajetória política

Marina Silva passou 16 anos (2 mandatos) no Senado representando o Estado do Acre, de 1995 a 2011. Antes, foi vereadora da capital Rio Branco, de 1989 a 1991. Nas eleições de 2010, concorreu à Presidência da República pela 1ª vez. Ficou em 3º lugar, com 19,33% dos votos válidos. Em 2014, seria vice de Eduardo Campos.

Com a morte do ex-governador, assumiu a cabeça da chapa, terminando novamente em 3º, com 21,32%. Naquele ano, chegou a ameaçar a reeleição da então presidente Dilma Rousseff (PT). A campanha petista, porém, fez forte promoção contra a adversária na TV.

Foi quando a relação entre a ex-ministra e o partido se esgarçou. Na última tentativa ao Planalto, em 2018, recebeu apenas 1% dos votos.

No pleito de 2022, disputou o cargo de deputada federal por São Paulo e foi eleita com 237.526 votos. Em setembro, após um período sem relações com a cúpula petista, Marina anunciou apoio a Lula na disputa pela presidência e participou ativamente da campanha petista no 1º e 2º turno. A acreana é

Marina deixou o PT em 2009 depois de 30 anos no partido e migrou para o PV. Depois, passou pelo PSB antes de ir para a Rede Sustentabilidade, partido que fundou em 2013 e teve o registro aprovado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em 2015.

A acreana, de 65 anos de idade, é reconhecida internacionalmente pela defesa da preservação do meio ambiente, em especial da floresta amazônica.

Um feliz aniversário para @MarinaSilva, companheira nos meus 3 mandatos, uma querida amiga que tem a grande tarefa de ajudar a reconstruir a política ambiental no Brasil, para proteger nosso país e o planeta. Desejo muita paz e saúde. Um abraço. 📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/gMKAkcvZvL — Lula (@LulaOficial) February 8, 2023

A Gazeta do Acre