MAIS VIOLÊNCIA: Jovem é alvejado com três tiros em Sena Madureira

- Publicidade -

Sena Madureira voltou a ser palco de um episódio violento na madrugada desta segunda-feira (06). Um jovem foi alvejado com ao menos três tiros em uma via pública do bairro Eugênio Areal, parte da alta da cidade..

De acordo com informações repassadas pela polícia, a guarnição que estava em serviço recebeu uma ligação via COPOM dando conta de que no referido bairro havia um jovem ferido a balas.

Ao se deslocar ao local informado, a polícia se deparou com a vítima caída ao chão com ferimentos na região do abdômen e nas duas pernas. Ele relatou que os criminosos estavam em um veículo e já chegaram atirando.

O jovem foi levado ao hospital João Câncio Fernandes para receber atendimento médico, a nossa reportagem não teve acesso ao estado de saúde dele até o fechamento dessa matéria. Somente neste final de semana, foram registradas 03 mortes consumadas e três tentativas de homicídios no vale do Iaco.