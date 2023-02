Mais de 37 kg de drogas são apreendidos dentro de macaxeiras e milho no interior

- Publicidade -

Mais de 37 kg de drogas foram apreendidos pela polícia escondidos dentro de macaxeiras e milhos no porto do município de Benjamin Constant, no interior do Amazonas, na sexta-feira (3). Segundo a Polícia Federal, um homem e uma mulher foram presos suspeitos de transportarem a droga em um barco.

De acordo com a Polícia Federal, os policiais encontraram pasta base de cocaína escondidos em raízes de macaxeira e espigas de milho que eram transportados por eles na embarcação. Outros tabletes estavam grudados nas espigas junto aos caroços de milhos cobertos pelas folhas.As drogas estava sendo transportado em sacos de fibras e foram camuflados em meio aos vegetais para despistar a fiscalização no porto de Benjamin Constant.

A investigação da policia apontou que a droga foi produzida e camuflada na ilha peruana de Islândia e tinha Manaus como destino.

O casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas e foi levado a delegacia da Policia Federal em Tabatinga.

Com informações g1