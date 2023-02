Mais de 30 avalanches em 1 dia registrado na Áustria

- Publicidade -

Pelo menos oito pessoas morreram na Áustria, neste fim de semana, após uma série de avalanches atingirem o país nos últimos dias. Segundo autoridades, cinco corpos foram encontrados em meio à neve neste domingo (5), índice que soma às outras três vítimas registradas no sábado (4).

Mais de 30 avalanches ocorreram em um único dia na região de Tirol, a mais afetada. Os acidentes naturais ocorrem em meio à temporada de férias no país, enquanto os hotéis e estações de esqui estão lotados. Turistas da Nova Zelândia, China e Alemanha estão entre os mortos.

O governo emitiu um alerta para avalanches nível quatro em uma escala de cinco, após vários dias de nevascas e ventos intensos. Contudo, o cenário de risco não foi suficiente para manter os turistas em casa, segundo o governo.

Neste domingo, equipes de resgate recuperaram o corpo de um homem de 59 anos, que morreu soterrado enquanto usava um equipamento para remover a neve.

Dois esquiadores, de 29 e 33 anos, e o instrutor de esqui responsável por acompanhá-los, foram arremessados para fora da pista e encontrados mortos, no município de Sankt Anton am Arlberg. Um outro praticante do esporte, de 62 anos, morreu em Hohe Aifner.

Além deles, um neozelandês de 17 anos, um cidadão chinês de 32 anos e um alemão de 50 anos — que estariam em pistas de esqui quando as avalanches aconteceram — também foram encontrados mortos, no sábado.

Os fenômenos naturais são comuns nesta época do ano na região. O alerta de nível quatro da Áustria significa que existe uma “alta probabilidade de grandes avalanches”. A recomendação é que esquiadores inexperientes permaneçam em pistas abertas e os experientes fiquem longe de terrenos muito íngremes.

Com informações Metrópoles