Mais de 170 famílias carentes receberam sacolão da Prefeitura em Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), segue cumprindo o cronograma de distribuição de cestas básicas. Esta semana, 175 famílias foram contempladas com o benefício.

As cestas, adquiridas com recursos próprios da prefeitura, são entregues às pessoas em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar, através dos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), que elaboram o prontuário das famílias referenciadas. Cada unidade contém 20 quilos de alimentos.

Para ser beneficiário da cesta básica, a família deve atender alguns critérios como, estar inscrito no Cadastro Único e possuir renda per capita de até meio salário mínimo. A entrega acontece uma vez por semana.

“Nossas equipes seguem trabalhando todos os dias, com foco nas famílias que mais necessitam. Estamos cumprindo um pedido do nosso prefeito, para cuidar de gente”, afirmou Sandra Oliveira, gerente de Proteção Social Básica do Município.

Além da distribuição de cestas básicas, os Centros de Referência continuam ofertando diariamente, diversos serviços para a população, como cadastro único, benefícios sociais, acompanhamento familiar, atendimento psicossocial, atendimentos sociais, palestras, orientações, serviços de convivências com idosos, mulheres, crianças e adolescentes.

Atualmente, a Prefeitura de Rio Branco conta com oito unidades de referência, onde as famílias podem buscar atendimento de forma humanizada. A unidade está disponível nos bairros Calafate, Cidade do Povo, Sobral, Santa Helena, Cidade Nova, Tancredo Neves, São Francisco e Rui Lino.

Assessoria