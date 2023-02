Mãe de Luana Piovani alfineta Pedro Scooby ao ironizar frase do surfista: A vida é bela e, graças a Deus, nada irada

- Publicidade -

Sem papas na língua, a mãe de Luana Piovani não perdeu a oportunidade de dar uma suposta alfinetada em Pedro Scooby. Isso porque, no último domingo, dia 5, Francis Piovani usou as redes sociais para publicar alguns cliques com o neto e ironizou a frase mais conhecida do ex-BBB.

A vida é bela e, graças a Deus, nada irada ou sinistra, escreveu nos Stories.

Vídeo relacionado : luana piovani processa pedro scooby (Dailymotion)

Na imagem, Dom e Bem, de dez e seis anos de idade respectivamente, apareceram sentados no banco em frente à praia, em Portugal.

Vale lembrar que Scooby está lutando na Justiça para conseguir a guarda da crianças – Dom, Bem e Liz -, além de fazer com que a loira pare de expor as brigas na web.

Estrelando