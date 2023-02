Mãe abandona bebê em praia para tomar café e deixa bilhete: “já volto”

- Publicidade -

Um bebê foi abandonado, dentro de seu carrinho, em uma praia deserta na Polônia enquanto sua mãe comprava café. O caso, que aconteceu na cidade de Kolorbrzeg, revoltou os moradores da região, que aguardam o desfecho das autoridades.

Enquanto caminhava pela orla, um grupo de locais avistou um carrinho de bebê próximo à beira do mar. Quando se aproximaram para conferir se estava vazio, se surpreenderam com um bebezinho dormindo, ao lado de um bilhete.

A mensagem dizia: “Por favor, não se aproxime, a criança está dormindo”, e nada mais. O grupo, preocupado, acionou a polícia.

As autoridades fizeram uma busca pelo perímetro e descobriram que a mulher tinha saído para comprar um café. Quando questionada, ela agiu como se não entendesse o problema.

“A patrulha enviada determinou que o carrinho estava realmente numa posição perigosa, à beira-mar. A senhora estava calma e não mostrou arrependimento. Alegou que a criança não corria perigo, pois ela tinha visão do carrinho mesmo no restaurante”, disse o chefe do departamento de prevenção da sede da polícia em Kolobrzeg, Arkadiusz Kowalski.

Após ser repreendida pelo grupo que encontrou a criança e pelos oficiais, a mulher não aprendeu a lição. Assim que todos foram embora, ela retornou ao restaurante para comprar mais coisas e deixou a criança sozinha novamente.

Kowalski garantiu que o descuido da mãe não ficará impune e que o incidente já foi relatado ao tribunal de família.

“Ela não enxerga que poderia ter acontecido uma tragédia. Uma rajada de vento poderia derrubar o carrinho ou a onda poderia levá-lo embora”, acrescentou.

Havia, além disso, a possibilidade de o bebê se desesperar, cair ou se machucar. A Europa é um dos continentes com maior índice de tráfico humano no mundo, com mais de um terço das vítimas criança. Os moradores da região aguardam ansiosamente para que as providências sejam tomadas.