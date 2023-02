Liga Acreana de Voleibol abre inscrições para 1º torneio da temporada

- Publicidade -

A Liga Acreana de Voleibol (LAV) abriu inscrições para as primeiras competições da temporada de 2023. Os torneios de vôlei de praia serão realizados no Sub-14, 17 e 20 e no Masters.

“Vamos abrir a temporada na areia e faremos cinco categorias no feminino e no masculino. Esse é o início de um trabalho e todos da liga estão bem confiantes no sucesso do evento”, declarou o professor Cláudio Santana.

Inscrições até o dia 20

De acordo com Cláudio Santana, as inscrições poderão ser realizadas até o dia 20 de março.

“Iremos trabalhar com um prazo mais longo para as inscrições porque ainda estamos no início da temporada. A competição vai ser disputada no dia 25 de março na AABB”, afirmou Cláudio Santana.

