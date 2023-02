Léo Batista, apresentador do Globo Esporte, sofre acidente de carro no Rio de Janeiro

- Publicidade -

O jornalista Léo Batista, que é apresentador do Globo Esporte, sofreu um acidente de carro na manhã desta sexta-feira (3), na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Na ocasião, ele dirigia pela Freguesia quando seu carro colidiu com uma moto em uma via de Jacarepaguá, no sentido da Rua Tirol.

De acordo com informações do jornalista Gabriel Gontijo, o apresentador de 90 anos teve apenas um corte na testa. Em nota, a assessoria do Cbmerj informou que o motociclista sofreu maiores ferimentos.

“Léo não ficou ferido, foi um acidente entre automóvel e moto. O único ferido foi o rapaz da moto, e Léo era o motorista”, disse o Corpo de Bombeiros à revista Quem.

Nas redes sociais, é possível ver alguns vídeos que mostram Léo Batista saindo de seu carro, logo após a chegada dos bombeiros.

Correio Braziliense