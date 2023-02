Lenda da NFL é alvo de ateus por orar com time

- Publicidade -

O grupo de ativistas ateus, Freedom From Religion Foundation (FFRF), sediado em Madison, Wisconsin, tem se dedicado a criticar o treinador Deion Sanders da NFL, por realizar orações, que o grupo descreve como “misturar jogos de futebol e eventos com o cristianismo”.

Desta forma, a FFRF acusou Sanders de “ações inapropriadas e inconstitucionais”. A organização fez essas reclamações em uma carta de 24 de janeiro à Universidade do Colorado, onde Sanders agora é treinador, após supostas reclamações de residentes do Colorado sobre o tratamento da fé e do futebol.

Nesse sentido, a carta, endereçada ao chanceler da Universidade do Colorado Boulder, Phil DiStefano, expressou preocupações sobre “possível coerção religiosa através do programa de futebol”. O grupo disse que Sanders tem participado de exercícios religiosos com jogadores e membros da equipe.

“É nosso entendimento que em 20 de dezembro de 2022, um funcionário conduziu outros funcionários em oração cristã para iniciar uma reunião oficial. Mais abertamente, em 16 de janeiro de 2023, o treinador Sanders orientou um membro da equipe a liderar jogadores e treinadores em oração cristã antes de uma reunião de equipe”, disse.

Além disso, o grupo forneceu uma suposta transcrição da oração, e prosseguiu detalhando os argumentos contra as ações de Sanders, concluindo com um pedindo à universidade de que “tomasse providências” para proteger os estudantes e informar Sanders de que “ele foi contratado como treinador de futebol e não como pastor”.

“Solicitamos que Sanders seja educado quanto aos seus deveres constitucionais sob a Cláusula de Estabelecimento. Ele não pode promover a religião em sua capacidade como treinador principal”, continuou a carda, de acordo com Faith Wire.

Por fim, em uma atualização de 1º de fevereiro, a organização disse que a Universidade do Colorado respondeu, explicando que em uma reunião com Sanders eles trataram de questões, incluindo orientação sobre “os limites nos quais jogadores e treinadores podem e não podem se envolver em expressões religiosas”.

[Gospel Prime]