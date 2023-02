Leitura da mensagem governamental

- Publicidade -

1ª sessão legislativa do 16ª legislatura do do poder legislativo do estado do acre

Meus amigos!

Harmonia, respeito e colaboração!

Inicio minha fala com essas três expressões porque entendo que elas deverão nortear as relações entre o executivo e o legislativo estadual.

Há um mês, nessa mesma casa, recebi a honra e a missão de prosseguir a frente do nosso estado.

A posse dos senhores na data de ontem é para o nosso governo, um ato que representa a importância de cada cidadão, seja da cidade, do ramal, do seringal ou da aldeia.

O Acre, meus amigos, está em toda a sua extensão, mas principalmente na alma de cada um de nós.

Aqueles que aqui estão para exercer o seu primeiro mandato, sejam bem-vindos. Estou empolgado para estabelecermos juntos os caminhos que o nosso estado seguirá nos próximos anos.

Aos que voltam reeleitos pelo povo, quero expressar meu reconhecimento pelo trabalho desenvolvido e meu apoio para que seus avanços sejam consolidados.

Aproveito a oportunidade para fazer um agradecimento especial a nobre deputada, e agora líder do governo nesta casa, Mchelle Melo, que aceitou o convite feito por mim.

Muito obrigado, Michele. Sei que o governo do Acre terá uma mulher leal e ativa representando a população acreana neste parlamento.

Todos que convivem comigo são conhecedores do espírito democrático e diplomático que regem minha vida pública, respeitando e trabalhando pela legalidade e união dos nossos poderes legislativo, judiciário, órgãos de controle e fiscalizadores, pelo bem do nosso povo.

Acredito que a governabilidade só é estabelecida e consolidada com diálogo. Assim, o nosso governo tem agido dessa forma desde o início com todos os poderes, categorias profissionais, classes sociais e econômicas.

Sempre pautados pela forma ampla, transparente e otimista que gosto de trabalhar, toda minha equipe atua incansavelmente para que o Acre obtenha os avanços necessários no campo social e econômico, contando com o apoio do governo federal, da nossa bancada federal, da imprensa, e, assim apoiando as prefeituras acreanas através de parcerias que atendam as populações mais necessitadas e isoladas do nosso estado.

Como sempre disse que não caminhamos olhando para o retrovisor, o tempo e as lutas que enfrentamos e superamos no primeiro mandato com a união de todos, provou que a visão de futuro que temos como lema do nosso governo tem nos levado ao caminho certo.

A pandemia do covid-19 nos causou medo e muita tristeza, mas mostrou o quanto somos fortes para superarmos desafios. Digo aos senhores que a letra do nosso hino acreano composta pelo poeta Francisco Mangabeira mostra que somos, de fato, “invencíveis e grandes na guerra”.

No campo da governança, várias reformas foram realizadas, aprovadas com êxito nesta Casa do Povo, reformulando leis para reduzir os trâmites burocráticos dos serviços prestados à população; situação dos convênios junto ao governo federal; contratação de novos profissionais concursados nas polícias Civil e Militar, educadores e profissionais de saúde.

Apesar dos limites impostos pela covid-19, seguimos com planejamentos que estão em plena execução como o anel viário de Brasileia, a ponte do Segundo Distrito em Sena Madureira, a ponte da Sibéria, em Xapuri, a rodovia AC-405, em Cruzeiro do Sul, escolas militares, sem falar na conclusão do pronto-socorro de Rio Branco e do hospital de Brasileia. Trabalhamos na recuperação da malha viária das rodovias estaduais e efetivamos reparos nos aeródromos dos municípios isolados.

Entre as obras que iremos realizar a partir deste ano, destaco a entrega da primeira etapa das obras do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, além da licitação do viaduto entre as avenidas Ceará e Getúlio Vargas e início das obras da orla do bairro quinze e da segunda maternidade na capital.

Avançamos muito nas obras do anel viário de Epitaciolândia-Brasileia que já está 80% do trabalho concluído. As pontes sobre o Rio Acre, que liga o bairro da Sibéria a Xapuri também avança, assim como as obras da ponte do Segundo Distrito de Sena Madureira.

Conquistamos, reformamos e equipamos escolas. Entregamos fardamento gratuito para os alunos da rede pública, criamos o prato extra na merenda escolar, revitalizamos espaços culturais, entre eles a Biblioteca Pública de Rio Branco. Renovamos a frota de viaturas policiais, armamentos e fardamento dos policiais acreanos, e aqui abro um parêntese para a instalação do grupo especializado de fronteira (Gefron), criado para reforçar a defesa da nossa floresta amazônica e toda nossa gente.

O Acre obteve o inédito certificado de zona livre de febre aftosa sem vacinação com reconhecimento internacional. Em 2022, subimos no ranking de competitividade dos estados, num claro avanço em indicadores na área de infraestrutura, sustentabilidade social, segurança pública, educação, solidez fiscal, eficiência da máquina pública, capital humano, sustentabilidade ambiental, potencial de mercado e inovação.

Entramos num novo ciclo e reafirmamos nosso compromisso com a sustentabilidade do nosso estado, num processo de crescimento do agronegócio aliado ao respeito ao código florestal brasileiro.

Em especial, quero me dirigir a bancada feminina: as senhoras terão um papel relevante na legislatura que se inicia. Por aqui passarão várias iniciativas que visam valorizar e proteger a mulher em nossa sociedade, um compromisso não só do nosso governo, mas que precisa ser assumido por toda sociedade. As senhoras representam a fibra da mulher acreana. No primeiro mandato, fizemos muito pela defesa da mulher, mas queremos e vamos avançar mais. E, para isso, conto com o apoio da nossa vice-governadora Mailza.

Aos senhores e senhoras, peço apenas duas coisas: aos deputados da nossa bancada que não elogiem apenas por bajulação. E aos deputados de oposição, que não critiquem apenas para ser contrário ao governo.

Aprecio mais a crítica sincera e construtiva que nos ajuda a corrigir o que precisa ser aperfeiçoado do que o elogio que ilude e paralisa.

Senhores,

Os mais recentes acontecimentos nos fizeram perceber e apreciar o valor da democracia. Temos aqui a obrigação de exercê-la de forma plena com responsabilidade, harmonia e atenção ao bem comum.

Finalizando, convido os senhores e já me coloco à disposição para que realizemos lado a lado um trabalho dedicado, transformador e fraterno em benefício de todo o estado.

Saibam que o Palácio do Governo terá sempre as portas abertas a cada um dos senhores e senhoras. Mas, agora a nossa missão é fazer com que o poder público do Estado entre, principalmente, na casa de cada acreano.

Que deus nos proteja e abençoe!

*Gladson Cameli é o governador reeleito do Acre para 2023-2026

[Agência de Notícias do Acre]