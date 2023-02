Leandro acerta e é mais uma contratação importante do Galvez

- Publicidade -

O volante Leandro vai para a sua segunda temporada pelo Galvez. A diretoria do Imperador conseguiu resolver uma questão de trabalho (ele é policial militar) e o atleta foi integrado ao elenco.

“Ganhamos um jogador importante. O Leandro é um dos melhores volantes do nosso futebol e também é experiente. Vai somar muito no nosso elenco”, avaliou o técnico Kinho Brito.

Define equipe

Kinho Brito comanda um treino tático na tarde desta quarta, 8, no CT do Imperador e define os titulares para o jogo amistoso contra o União Cacoalense. A partida será no sábado, 11, às 18h30 (hora Acre), em Cacoal, no interior de Rondônia.

Viaja na quinta

A delegação do Galvez deixa a capital acreana na quinta e deve realizar um treinamento em Cacoal na véspera da partida.

