Laudo aponta que Sophia, 2 anos, teria sido abusada antes de morrer

A criança deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Coronel Antonino, no Mato Grosso do Sul, no dia 26 de janeiro, já desfalecida quando médicos examinaram e constataram o espancamento e alargamento e ferimentos no ânus da menina, Sophia não resistiu e morreu na mesma noite.

