Ladrões que invadiam casas e roubavam tudo são presos pela Força Tática

- Publicidade -

Uma equipe da Polícia Militar do 1.° Batalhão, através da Força Tática, prenderam dois homens na tarde desta quinta-feira, 2, no bairro Bom Sucesso, na rua Calama, em Rio Branco. Eles são acusados de cometer vários roubos naquela região, pelo menos 5 casas foram violadas pela dupla.

Segundo a PM, eles estavam em patrulhamento tático na região, após receber denúncias e vídeos alguns dias antes, que um veículo vermelho, modelo Fox, com alguns ocupantes estaria praticando roubos em algumas residências naquele bairro.

Quando a guarnição chegou no endereço informado, eles avistaram Ilvan Fernandes Pereira com as mãos no portão, que ao perceber a presença da viatura da Força Tática, o mesmo entrou no veículo e tentou se evadir do local com o comparsa identificado por Jovane de Oliveira Dantas, mas não foram muito longe, algumas casas a frente, a polícia alcançou os criminosos.

Durante a inspeção veicular e a revista pessoal, foram encontrados uma chave de pressão, um alicate e chaves de fenda, objetos usados para romper fechaduras, cadeados e portões. Após detectar todos esses materiais, os militares retornaram a residência que os homens estavam e constataram que eles já haviam quebrado e rompido o portão da casa do senhor J.L.M.N.

Câmeras de segurança gravaram toda a ação dos larápios, e os vídeos foram entregues aos policiais e anexado no boletim de ocorrência. Ainda segundo a Polícia Militar, quando a equipe estava no local, apareceu várias vítimas da dupla, inclusive, uma vizinha de J.L.M.N, que relatou aos militares que teve a sua casa violada pelos menos bandidos, que estavam no carro vermelho durante a ação.

Diante dos fatos, os dois homens receberam voz de prisão, sendo algemados e levados até a Defla. Na delegacia os policiais consultaram a ficha criminal dos acusados, e confirmaram que Ilvan tem passagem por furto qualificado e Jovane é fichado por roubo. Ambos foram entregues ao delegado e ficarão a disposição da justiça.