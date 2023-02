Ladrões entram em galpão e furtam duas carretinhas novas durante a madrugada em Rio Branco

- Publicidade -

Na madrugada desta sexta-feira (03), ladrões entraram em um galpão localizado no bairro Belo Jardim, situado na entrada do ramal do macarrão, em Rio Branco, e furtaram duas carretinhas zeradas, inclusive ainda sem placa.

De acordo com informações colhidas por nossa reportagem, a primeira carretinha foi levada por volta das 03 da manhã, já a segunda às 04:15. Os ladrões se aproveitaram da calmaria e por não haver ninguém em via pública no momento para cometer o crime.

Ao acordar pela manhã e chegar ao local de trabalho, o proprietário se deparou com o prejuízo. Para tentar recuperar as carretinhas, ele está oferecendo uma recompensa o valor de R$ 1.000 para quem informar o local onde ambas foram escondidas.

Caso alguém tenha alguma informação, pode avisar a polícia através do 190, ou entrar em contato pelo fone 68992172627. Uma câmera de segurança instalada na localidade captou imagens que mostram toda a ação dos criminosos.

Veja o vídeo: