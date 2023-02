Kia não desiste de colocar Philippe Coutinho no Corinthians

- Publicidade -

Aquele carro dos sonhos, fora da realidade financeira, mas que o vendedor é amigo e prometeu uma facilidade especial na venda.

Essa é a realidade vivida pelo Corinthians em relação a possível contratação do meia-atacante Philippe Coutinho.

A chegada do jogador é uma realidade considerada distante no clube alvinegro, mas existe um trunfo considerável para que a situação não seja utopia: o representante do jogador, Kia Joorabchian, gosta da possibilidade e faz o meio-campo para que o seu agenciado vista a camisa corintiana nesta temporada.

Coutinho, por sua vez, tem contrato com o Aston Villa, da Inglaterra, até junho de 2026. Os ingleses investiram mais de R$ 100 milhões para contratar o atleta há menos de um ano, em maio de 2022.

O Timão não cogita comprar o meia-atacante e só buscaria a aquisição dele em caso de desligamento do Villa. Para isso, seria importante Phillipe tentar pedir a rescisão amigável com os ingleses, porém ele já deixou claro que não fará isso. E é aí que entra Kia Joorabchian, que tem articulado a possibilidade de liberação do jogador. De toda forma, a situação envolvendo o Corinthians é vista como improvável, mas não é impossível justamente por conta de Kia.

Enquanto isso, a direção corintiana trata o mercado de transferências como cautela. Nunca houve pretensão de tirar uma grande peça do cenário europeu, por conta da política de austeridade financeira vivida pelo Timão. Assim, a diretoria do tima alvinegro monitora o mercado nacional e o alternativo em busca de reforçar o elenco visando o segundo semestre, momento decisivo nos principais campeonatos que a equipe disputará.



As conversas com Kia Joorabchian sobre Philippe Coutinho existem desde o fim do ano passado, mas neste meio de tempo a direção do clube alvinegro nunca parou de observar outros atletas, inclusive chegou a negociar com Matheus Pereira, que estava no Al Hilal, dos Emirados Árabes. O negócio não caminhou porque a possibilidade de um contrato somente até o meio do ano não empolgou os corintianos, e o atleta acabou emprestado ao Al Wahda, também dos Emirados.

A novela envolvendo o possível desligamento Philippe Coutinho do Aston Villa para que ele acerte com o Corinthians deve se estender por mais alguns meses. A janela de transferências na Inglaterra fechou nesta terça-feira (31) e não houve interessados pelo jogador brasileiro. Por outro lado, a janela nacional tem duração até o dia 4 de abril, mesma semana do início da fase de grupos da Libertadores. A ideia da direção corintiana é ter o elenco fechado para a estreia da competição continental. E o grande objetivo de Kia é articular a saída de Coutinho durante este período, para que ele reforce o Timão.



A parte salarial seria um outro problema para o Corinthians arcar com a contratação de Philippe. Porém, o entendimento interno é que uma vez que o ativo esteja livre no mercado, as chances de conseguir métodos para o pagamento dos vencimentos, como a busca por um parceiros, aumentam consideravelmente.

Ig