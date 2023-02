Key Alves se desespera ao ver Michael Jackson no “BBB 23”

- Publicidade -

A atleta Key Alves espantou os colegas ao entrar em desespero durante a madrugada desta quarta (1/2), dizendo que teria visto o cantor Michael Jackson num dos espelhos do quarto Fundo do Mar. A sister chegou a chorar, pois tem fobia do Rei do Pop desde os 9 anos de idade.

Segundo Key, ela escutou alguns ruídos no banheiro e se levantou para ver o que estava acontecendo. Ao chegar na porta, a atleta olhou para o espelho, viu a imagem do cantor e saiu correndo para baixo do edredom.

A situação causou risos nos participantes Cezar Black, Cristian, Domitila, Gabriel Santana, Fred Nicácio, Sarah Aline, Marvvila e até no seu ficante Gustavo “Cowboy”.

“Não ri, gente. Ela tem medo de verdade, é sério”, disse Nicácio.

A pagodeira Marvvila, então, quis saber onde exatamente o Michael Jackson havia sido visto. Key explicou que foi “ali no canto”.

Na sequência, Fred e Sarah tentaram tranquilizar a atleta, afirmando que o astro não estava presente na casa.

A fobia já era conhecida pelo público e os confinados. Na semana passada, a atleta confessou aos brothers que tinha pavor do cantor. “Nem consigo ver as músicas dele no TikTok. Eu já passo”, disse.

Key também acrescentou que já teve inúmeros pesadelos com o astro, que faleceu em 2009. Em um dos sonhos, Michael Jackson estaria lhe chamando.

Mas a fobia é tanta que ela começou a vê-lo acordada. Em um desabafo que fez os brothers morrerem de rir, ela disse ter visto Michael Jackson em uma van em Bauru: “Eu posso estar muito louca, mas eu tenho tanto medo dele que já o vi dentro de uma van preta em Bauru”.

No passado, Key Alves chegou a tratar o assunto na terapia e a praticar “hipnose”, porque sonhava constantemente com o artista. Ela ainda esclareceu aos brothers que não se trata de medo relacionado ao clipe “Thriller”, em que Michael Jackson se transforma em monstro.

“Foi bem depois, quando ele morreu, na verdade. Foi em 2009, né? Foi a partir daí, eu tinha 9 anos. Só passava ele na TV. Imagina, eu criancinha, ficava vendo caixão e morte. Eu fiquei morta de medo. Minha mãe que fala que toda vez que tocava alguma música dele, eu começava a gritar. Peguei pavor”, desabafou.

A atleta também acredita na teoria de que Michael Jackson está vivo e “mudou o rosto inteiro”. “Por que não abriram o caixão dele? Isso não me entra na cabeça”, analisou.

