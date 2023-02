Justiça aceita denúncia contra acusado de matar idoso que reagiu a assalto em ônibus no Acre

O assalto dentro de um ônibus da empresa Transacreana ocorreu no último dia 10 de janeiro, na região do bairro Belo Jardim II, no Segundo Distrito da capital. A investigação constatou que o idoso reagiu ao assalto segurando a arma de um dos suspeitos e acabou levando um tiro no pescoço. A vítima morreu no local.