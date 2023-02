Junta Comercial e Associação dos Municípios do Acre assinam termo para desburocratização de registro empresarial

- Publicidade -

Foi realizada nesta segunda-feira, 6, a assinatura do termo de cooperação técnica entre a Junta Comercial do Acre (Juceac) e a Associação dos Municípios do Acre (Amac), que tem como objetivo principal a cooperação e parceira para a execução de ações estratégicas e intercâmbio de informações, visando a simplificação e desburocratização do registro empresarial no estado do Acre.

“Sabemos que já avançamos muito no processo de desburocratização e simplificação do registro empresarial em nosso estado. No entanto, aperfeiçoamentos são fundamentais e devem ter como eixo a padronização dos fluxos e a remoção de obstáculos e entraves”, explica a presidente da Juceac, Nayara Nascimento.

O presidente da Amac e prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, destacou o trabalho em parceria que vem sendo realizado pela associação.

“Temos buscado, nos últimos dois anos, auxiliar todos os municípios, garantindo o mesmo tratamento e fortalecendo as parcerias entre as instituições. E consideramos de suma importância facilitar o acesso à regularização dos empresários, pois isso gera empregos e impostos, por isso precisamos criar todas as facilidades para o setor”, destaca Tião Bocalom.

A presidente da Juceac acrescenta que um dos desafios centrais da Junta é “estreitar as relações com os órgãos licenciadores, para padronizar os registros e desburocratizar o ramo empresarial como um todo, proporcionando, assim, economia de tempo e, possibilitando que os empresários possam se servir da desburocratização para focar no que realmente importa: a geração de emprego e renda”, enfatiza Nayara Nascimento.

Assessoria