Jovens sofrem acidente ao dirigir moto em zigue-zague na Chico Mendes

Dois jovens, um de 21 anos, e outro de 17 anos, sofreram um acidente de moto, na madrugada desta segunda-feira, 13, na Via Chico Mendes, Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações das autoridades de trânsito, o condutor dirigia fazendo zigue-zague, quando perdeu o controle da moto, em uma curva, e os dois caíram em cima de uma calçada. O condutor bateu a cabeça e ficou desacordado. A garupa teve uma fratura no braço esquerdo.

Após o acidente, colegas das vítimas viram os jovens feridos, jogados no chão, e chamaram a polícia e três ambulâncias. Os dois foram encaminhados para o pronto-socorro de Rio Branco.

Policiais Militares do 1° Batalhão e do Batalhão de Trânsito também foram acionados, estiveram no local e colheram as informações do acidente. A motocicleta foi retirada por um guincho e encaminhada ao Pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

