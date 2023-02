Jovens são flagrados pulando da Ponte Metálica em Rio Branco; veja vídeo

- Publicidade -

Três jovens foram flagrados na tarde deste sábado, 11, arriscando suas vidas ao pular da ponte Juscelino Kubitschek, conhecida como Ponte Metálica, que fica no Centro de Rio Branco. As imagens foram feitas pela reportagem do site A GAZETA.

Nas imagens é possível ver que os jovens não estão preocupados com o nível do rio, que segundo a última medição da Defesa Civil neste sábado, marcou mais de 11,33 metros, se aproximando da cota de alerta, que é de 12 metros.

A brincadeira que pode parecer inofensiva, na verdade é um risco a vida dos jovens. Neste período de chuvas, as águas ficam turbulentas e muito perigosas.