Jovem morre e criança fica em estado grave em acidente

Um acidente provocou a morte de um jovem de 22 anos e uma criança, de nove anos, ficou em estado grave, neste domingo (5/2), na BR-494, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. Os dois estavam em uma moto que bateu de frente com uma Hilux.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do veículo, de 42 anos, que seguia no sentido Oliveira/Divinópolis, relatou que o motociclista invadiu a contramão em uma curva, no km 31, próximo ao Bairro Copacabana. Ele não conseguiu desviar a tempo de evitar a batida.

O condutor da moto e o menino foram levados para a Sala Vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD), em Divinópolis. O jovem não resistiu. Até o fechamento desta matéria, a criança seguia internada em estado grave no hospital.

O motorista da Hilux não teve ferimentos. Ele foi submetido ao “teste de bafômetro” e liberado. Não foi detectado o uso de bebida alcoólica e a documentação do veículo estava em dia.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou os trabalhos de praxe e o trânsito no local foi liberado.

EM