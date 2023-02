Jovem fica ferido ao ser atingido por trave enquanto jogava bola

- Publicidade -

O jovem Felipe Mendonça ficou ferido com um corte profundo na região da cabeça, ao ser atingido por uma trave de uma quadra de grama sintética situada no bairro São Francisco, no município de Mâncio Lima, interior do Acre.

De acordo com informações repassadas por testemunhas, ele estava jogando bola no local, quando a trave que está bastante deteriorada caiu e o atingiu de surpresa.

Colegas que participavam da brincadeira com ele, o levaram ao Hospital Abel Pinheiro para receber atendimento médico, apesar do ferimento, ele foi liberado logo em seguida.

Segundo informações, não é a primeira que acidentes dessa natureza acontecem no município, visto que em datas anteriores uma criança teve fratura na perna ao também ser atingida por uma trave. A Prefeitura da cidade se pronunciou e afirmou que irá interditar o local até que ocorra uma reforma.