Jovem é alvejado por disparo de arma fogo durante tiroteio no bairro Vila Militar em Sena Madureira

Um jovem identificado por Franciano Silva, foi alvejado por um disparo de arma de fogo durante um tiroteio na noite desta sexta-feira (10), no bairro Vila Militar, próximo a Mercearia Real, em Sena Madureira.

A polícia militar confirmou a informação e destacou que ele foi ferido na região da coxa, e foi encaminhado ao Hospital João Câncio Fernandes, para receber atendimento.

Assustados moradores da localidade relatam terem ouvidos diversos tiros, a polícia militar esteve no local e após colher algumas informações fez diligências na região, mas até o momento ninguém foi preso.

O episódio tem relação com a guerra entre facções criminosas por disputa de território no vale do Iaco. A