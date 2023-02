Jovem de 14 anos desaparecida em 2021 encontrada grávida em armário

- Publicidade -

Uma jovem de 14 anos, que estava desaparecida desde 2021, quando fugiu do seu lar adotivo, foi encontrada num armário de uma casa em Port Huron, no estado norte-americano de Michigan, grávida.

As autoridades dirigiram-se a esta casa após ter sido feita uma denúncia anônima e, tendo os proprietários negado o acesso, foi só com um mandado de busca que conseguiram entrar, encontrando a jovem “chorando e assustada”, dentro de um armário.

“Estava abalada, chorando e muito assustada. Não queria perder o seu bebê. Não sabia o que ia acontecer”, contou Robert Watson, um dos agentes envolvidos na ação policial, ao jornal Detroit Free Press.

“Eles [os proprietários] não nos deixavam entrar. Não nos permitiam falar com ninguém na casa, o que foi um grande sinal de alerta para nós. A senhora disse: ‘Voltem com um mandado de busca’, e assim fizemos”, disse Watson, que rejeitou a possibilidade de tratar-se de um caso de tráfico de pessoas.

A jovem foi depois levada para um hospital local, onde foi constatada a gravidez, de entre quatro e cinco meses. Não foi revelado, no entanto, se teria sido decorrente de abuso.

O Serviço de Proteção de Menores encaminhou a adolescente ao seu pai biológico.

O agente Watson revelou que as autoridades vão acusar a mãe biológica da menina, que anteriormente perdeu a custódia da sua filha, de sequestro. Suspeita-se que a mulher terá encontrado a filha depois de ter fugido e passou a transportá-la de casa em casa. O jornal não esclarece, no entanto, quais as as razões para estas movimentações.