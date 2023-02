Jordão: “Sangue bom”, “Roxo” e “Soldado” são presos por furto qualificado

- Publicidade -

Polícia Civil de Jordão prendeu em flagrante os nacionais U.O.O, vulgo “sangue bom” V.P.S vulgo “Roxo” e J.PV.A vulgo “soldado” pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, tipificado no art. 155, §4°, inc. IV do CP.

A polícia Civil foi acionada pela vítima, o qual narrou que teve um prejuízo na média de aproximadamente R$ 2.900,00 entre o dinheiro e bebidas furtadas. Diante disso, a PC começou a proceder com as investigações, de imediato obtivemos informações que em uma casa estava tento uma noite de festas e consumo de bebidas.

Assim, ao chegar ao local foi encontrado um dos suspeitos, “sangue bom”. Que ao ser indagado afirmou que praticou o furto com mais dois indivíduos, os quais ainda estavam dormindo alcoolizados, sendo dado voz de prisão a todos e apreendidas as latas vazias de cerveja e apresentado a autoridade policial.

[Assessoria PC-Jordão]