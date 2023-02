Jogador do Corinthians morre em capotamento de carro

- Publicidade -

O atleta Yago Rafhael da Silva Alves, jogador do time sub-16 do Corinthians, e mais três pessoas morreram após um capotamento na altura do número 1.791 da Avenida Guarapiranga, na zona Sul de São Paulo, na manhã deste domingo (12). Outras três pessoas ficaram feridas. Além do atleta, duas mulheres morreram no local.

Segundo a PM, não foi possível esclarecer as causas do acidente que ocorreu por volta das 7h, e se todos as vítimas seriam ocupantes do veículo que capotou.

Segundo o Corpo de Bombeiros, dois homens foram socorridos com escoriações e traumatismo cranioencefálico e foram encaminhados ao pronto-socorro do Hospital do Campo Limpo. Segundo a PM, um deles foi a óbito no hospital.

Uma mulher foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital do M’Boi Mirim e outra vítima sem documentos foi transportada pelo Samu.

O Corinthians lamentou a perda do jovem em postagem nas redes sociais

Diário do centro do Mundo