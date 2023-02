João Guilherme rebate Jojo Todynho após ser citado em briga com ex

- Publicidade -

João Guilherme se manifestou, na web, após ser envolvido na polêmica entre Jojo Todynho e o ex-marido Lucas Souza. A cantora comparou o estilo dos dois e foi rebatida pelo ator.

Na última quinta-feira (9), em uma live no Instagram, Jojo rebateu acusações de traição feitas por Lucas e acabou citando João Guilherme. A cantora disse que o ex-marido queria se vestir como o ator para ir em uma edição do Prêmio Multishow, mas ela reprovou a roupa já que gosta de homens mais “rústicos”.

“Ele se vestiu igual o João Guilherme e eu não gosto. Eu gosto de homem rústico. Para ele que é jovem, é bonito, mas no Lucas não tem nada a ver”, falou a ex-A Fazenda.

João Guilherme, então, respondeu Jojo Todynho no Twitter: “Aê, Jojo Todynho, com todo respeito, seu ex-bofe não se veste igual a mim, nunca”.

IG