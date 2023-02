Jacarés vítimas de maus-tratos são resgatados em estado de desnutrição

- Publicidade -

Fiscais do Instituto do Meio Ambiente (IMA-AL) encontraram vários jacarés-de-papo-amarelo desnutridos e em situação de maus-tratos em um criatório em Fernão Velho, em Maceió. O local está dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) do Catolé.

A fiscalização aconteceu na sexta-feira (10), onde foram encontrados 144 jacarés, sendo 139 vivos e cinco mortos. Segundo os fiscais, os animais estavam confinados, sem alimento e sem água, sendo submetidos a péssimas condições de criação e manejo.

Os técnicos presenciaram alguns dos animais se alimentando da carcaça de jacarés já mortos para sobreviver. A situação foi considerada uma das piores já encontradas em Alagoas.

Os responsáveis pelo local foram autuados e vão ser multados por maus-tratos, operar com a licença ambiental vencida por captação de água irregular. Ao todo, foram R$ 497.720 mil em multa.

G1