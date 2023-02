Internacional quer ‘responder’ o Grêmio por Suárez e fechar a contratação de atacante Clube colorado segue em busca de uma contratação de ‘peso’

- Publicidade -

No início do ano, o Grêmio surpreendeu a todos ao fechar a contratação de Luisito Suárez, que vem sendo sucesso absoluto no Rio Grande do Sul, tanto dentro, quando fora de campo.

Porém, nos próximos dias, o principal rival do clube, o Internacional, também pode ter a chegada de um importante nome. Isso porque, de acordo com o jornalista Jeremias Wernek, o clube Colorado tem manifestado interesse na contratação do atacante Enner Valencia, do Fenerbahçe.

O atleta é visto com bons olhos pela diretoria do Inter, principalmente após o seu bom desempenho na Copa do Mundo, onde pela seleção do Equador, marcou três gols em três partidas.

Valencia inclusive, está em fim de contrato com o time turco, o que possibilitaria a sua chegada por pré-contrato no Inter, caso esteja disposto a retornar ao futebol sul-americano. Contudo, segundo a fonte, o atleta tem proposta da Arábia Saudita, o que pode complicar as negociações com o Inter.

Números de Valencia na atual temporada

Além dos bons números na Copa do Mundo, Enner Valencia também vem fazendo uma boa temporada pelo Fenerbahçe. Nos 30 jogos em que disputou pelo time turco, o equatoriano marcou 23 gols e distribuiu quatro assistências, totalizando 27 participações diretas em gols.

