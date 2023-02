Inscrições para seleção de estagiários da Secretaria de Administração encerram nesta segunda, 13

- Publicidade -

As inscrições para o processo seletivo de cadastro reserva de estagiários de níveis médio e superior, da Secretaria de Estado de Administração, no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, a ser realizado por intermédio do Instituto Euvaldo Lodi – IEL, encerram nesta segunda-feira, 13.

A documentação especificada no edital precisa ser enviada para o seguinte endereço eletrônico: [email protected]

De acordo com o edital, serão preenchidas 119 vagas além da formação de cadastro reserva, para atuação no município de Rio Branco, distribuídas entre os cursos de ensino médio (5); administração (20); ciências contábeis (15); sistemas de informação (20); tecnólogo em gestão pública (10); tecnólogo em recursos humanos (10); arquitetura e urbanismo (5); ciências econômicas (10); engenharia ambiental e sanitária (2); engenharia civil (5); engenharia florestal (2); jornalismo (5); publicidade e propaganda (5) e serviço social (5).

Para participar, os estudantes devem estar cursando a partir do segundo ano para os estudantes de nível médio; e segundo período para os estudantes de nível superior, ter idade mínima de 16 anos, dentre outros requisitos que constam no edital.

Os estagiários contratados contarão com bolsa-auxílio no valor de R$ 434,00 a R$ 784,00 ao mês e a carga horária a ser cumprida é de 20 a 30 horas semanais.

