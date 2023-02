Inscrições para processo seletivo de professor substituto da Ufac enceram nesta quinta, 2

- Publicidade -

A Universidade Federal do Acre (Ufac) encerra nesta quinta-feira, 2, as inscrições para um novo processo seletivo para cadastro reserva para contratação temporária de professor substituto. As vagas são para Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Para participar, é preciso ter graduação, especialização, mestrado ou doutorado, estar em dia com as obrigações eleitorais e do serviço militar, possuir o perfil exigido para a área, entre outros requisitos.

Os profissionais terão cargas horárias de 20 a 40 horas semanais, e poderão receber salários entre R$ 2.236,32 e R$ 3.130,85, além de auxílio alimentação de R$ 229,00 ou R$ 458,00. O contrato de trabalho será vigente por um período máximo de dois anos.

As inscrições deverão ser realizadas pela internet, das 12h do dia 24 de janeiro de 2023 às 23h59 do dia 2 de fevereiro do mesmo ano, após o pagamento da taxa de R$ 80,00.

Os candidatos que cumprirem com as condições necessárias poderão solicitar a isenção do valor até o dia 27 de janeiro.

A seleção ocorrerá através de prova de títulos, prova escrita, prática e/ou didática, e seminário e/ou entrevista, que deverão ser aplicadas em datas ainda não divulgadas.

Acesse o edital.