Inscrições para o concurso da Realeza do Carnaval iniciam nesta segunda em Cruzeiro do Sul

Serão iniciadas na segunda-feira, (6), prosseguindo até o dia 10, as inscrições para o Concurso da Realeza do Carnaval Popular de Cruzeiro do Sul. Os candidatos a Rei, Rainha e Rainha Gay devem fazer as inscrições presencialmente na Secretaria Municipal de Cultura, na sede da prefeitura.

O desfile e escolha da realeza serão realizados na primeira noite de carnaval, dia 18 de fevereiro, na Praça Orleir Cameli. O Rei, a Rainha e Rainha Gay do Carnaval 2023 vão ganhar R$ 1 mil. As melhores fantasias adulta e infantil ficarão com R$ 500 cada.

A escolha será feita por um jurado, que será escolhido na próxima semana. 70 artistas vão se apresentar no Carnaval de Cruzeiro do Sul.