Inscrição para sorteio das vagas nas escolas municipais encerra às 18h, desta terça-feira

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme), comunica aos pais e responsáveis que pretendem concorrer as vagas nas creches para os seus filhos que as inscrições para concorrer ao sorteio se encerram nesta terça-feira (7), com o horário final até as 18h.

Segundo a Divisão de Tecnologia da Informação da Secretaria Municipal de Educação DTI/SEME, a parcial de inscrições para participação no sorteio das vagas nas escolas municipais de através do formulário on-line no link https://forms.gle/mZ6CGuJz1cVHdG2g9 , até às 12h desta terça-feira (7) mostra 4.750 inscrições on-line.

Inscrições realizadas:

• 0,5 % Berçário (INTEGRAL)

• 12,3% Centro de Educação Infantil – CEI (INTEGRAL)

• 32,7% Creche 2 anos (INTEGRAL)

• 7.9% Creche 2 anos (PARCIAL)

• 17% Creche 3 anos (INTEGRAL)

• 6,3% Creche 3 anos (PARCIAL)

• 18,1% Pré-escola – 4 anos

• 5,3% PRÉ-ESCOLA – 5 anos

Entre as mais procuradas estão:

• 1º Creche Jairo Júnior com 357 inscrições

• 2º Creche Ione Portela com 283 inscrições

• 3º Creche Sorriso de Criança com 237 Inscrições.

Fonte: Assecom