Indústria Dom Porquito: Governo realiza visita técnica à para maior proximidade com o setor produtivo

- Publicidade -

Para estar mais próximo ao setor produtivo, verificar demandas e incentivar a expansão das atividades industriais e comerciais, o governo do Estado, por meio da Agência de Negócios do Acre (Anac), realizou nesta terça-feira, 31, uma visita técnica à Dom Porquito Agroindustrial, em Brasileia.

A agenda integra o conjunto de atividades da atual diretoria da Anac, com o objetivo de ouvir associados e articular ações voltadas ao desenvolvimento econômico e social do Acre. “Alinhados aos objetivos do governo, realizamos a primeira de uma série de visitas à indústria local, para conhecer a realidade e contribuir para o crescimento dessas empresas”, relatou a presidente da agência, Waleska Bezerra.

Com capacidade para abater até 1.200 cabeças por dia, a Dom Porquito gera 394 empregos diretos e renda a 65 produtores de suínos do estado.

Coligada à Anac, a indústria é referência no mercado suíno, com tecnologia de ponta e genética reconhecida mundialmente. O mix de produtos inclui cortes nobres e tradicionais das marcas Mister Pig e Sabbor, líderes de vendas no mercado interno e também exportados para a Bolívia, Hong Kong, Uruguai, Vietnã, Cuba e Peru. Atualmente, a empresa se prepara para entrar no mercado da República Dominicana.

“A Dom Porquito sempre buscou ter uma gestão interna de eficiência administrativa, financeira e fiscal. Para nós a visita da Anac é muito importante, estamos imbuídos do mesmo objetivo e as perspectivas são as melhores”, avaliou Paulo Santoyo, diretor comercial e um dos sócios da Dom Porquito.

Agência Acre