Índia e EUA fortalecem cooperação de parceria na área de defesa devido ameaça da China

Os Estados Unidos e a Índia estão agindo para fortalecer sua parceria na área de defesa, disseram autoridades na terça-feira (31), o mais recente sinal de cooperação entre os dois países diante de uma China cada vez mais convicta.

Os planos surgiram após dois dias de reuniões em Washington entre oficiais do governo e representantes de empresas dos dois países, e incluem uma maior colaboração em setores ligados as forças armadas e uma coordenação operacional na região do Indo-Pacífico.

O principal é a cooperação no desenvolvimento de motores a jato e tecnologias para munição militar, de acordo com um release da Casa Branca. O comunicado citou ainda que o governo dos EUA pretende agilizar a revisão de um pedido da norte-americana General Electric para fabricar motores a jato na Índia para uso em aeronaves do país.

Em termos operacionais, os militares dos EUA e da Índia têm a intenção de desenvolver segurança e inteligência marítima, bem como capacidades de reconhecimento e vigilância, conforme informou o comunicado.

A secretária adjunta de Defesa dos EUA, Kathleen Hicks, disse ao assessor de segurança nacional indiano, Ajit Doval, que “construir alianças e parcerias são uma prioridade máxima” para o Pentágono, no que ela disse ser “o ambiente estratégico cada vez mais disputado da região”, segundo comunicado do Departamento de Defesa.

Hicks afirmou que desenvolver parcerias era um dos principais objetivos da Estratégia de Defesa dos EUA para 2022, que define a China como uma “crescente ameaça em múltiplos domínios”.

Enquanto os EUA viram a China aumentar suas forças militares em áreas perto de Taiwan e do principal aliado dos americanos, o Japão, soldados da Índia entraram em confronto com tropas chinesas na chamada Linha de Controle Real, a fronteira mal definida entre as duas nações nos Himalaias.

Com informações CNN