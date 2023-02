Ieptec apresenta variedade de cursos profissionalizantes para alunos de escolas do interior

- Publicidade -

A equipe do Itinerário de Formação Técnica e Profissional (IFTP) do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) Dom Moacyr está executando, desde o último dia 18, um cronograma de visitas a escolas do interior, para realizar processo de escuta ativa com estudantes do ensino médio que desejam ingressar nos cursos que a autarquia, junto à Secretaria de Estado de Educação (SEE), oferece.

A comitiva do IFTP já passou por 16 municípios, e nesta quarta-feira, 1, foi a vez dos alunos da Escola Argentina Pereira Feitosa, em Capixaba, conhecerem o vasto catálogo de cursos do Ieptec. “Nosso município é muito carente desses cursos e essa é uma grande oportunidade para os nossos jovens. Só temos a agradecer a SEE e ao Ieptec”, comentou o diretor da escola, Afonso Barros.

Na ocasião, os alunos de Capixaba aproveitaram para realizar suas pré-matrículas, e a aluna do 2º ano, Vitória Souza, garantiu sua vaga no Curso Técnico em Veterinária: “Me identifiquei bastante e quero me qualificar porque já me vejo atuando no mercado de trabalho”.

Nesta quinta-feira, 2, aconteceu a última escuta ativa no interior do estado, junto às escolas incluídas no IFTP do Ieptec. O processo aconteceu por meio de videoconferência com instituições de ensino dos municípios de Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Santa Rosa do Purus, e, de acordo com Lucélia Frota, coordenadora do IFTP, “os alunos têm muito interesse em concluir o ensino médio com uma capacitação pra concorrer no mercado de trabalho. Essa ação do Ieptec nos municípios foi concretizada nessa parceria com a SEE ofertando os cursos para que nossos alunos do interior possam escolher as áreas que desejam aprofundar o conhecimento”.