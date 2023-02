Idoso é acusado de envenenar cachorro de vizinha em Cruzeiro do Sul; veja o vídeo

- Publicidade -

Joyce Silva, moradora do bairro Aeroporto Velho, em Cruzeiro do Sul, é dona de três cachorros, mas um deles foi envenenado por um vizinho nesta segunda-feira (06). Câmeras de segurança mostrar o momento em que o homem joga algo no quintal e sai rapidamente.

“A gente acredita que ele queria matar todos os cachorros, mas como a Pipoca era a mais esperta, ela provavelmente comeu sozinha e rapidamente ela morreu. Não deu tempo nem prestarmos socorro”, contou Joyce.

Ela relatou ter ido até a casa do homem e ameaçado chamar a polícia caso algo acontecesse aos outros animais de estimação. “Ele no início negou, mas como mostramos as imagens ele confessou e ficou surpreso por ter matado apenas um, então o objetivo era envenenar todos”, relatou.

Juruá Online