Humorista Lea Maria acusa Juliano Gaspar de violência doméstica

A humorista Lea Maria acusou o marido, Juliano Gaspar, de violência doméstica. Em um vídeo publicado no Instagram, nesta quarta-feira (8), a alemã residente no Brasil confirmou ser “mais uma vítima da violência doméstica”, afirmando que passou por agressões “físicas e psicológicas”.

“Não gostaria que isso tivesse se tornado público. Estou passando por um momento muito difícil e delicado. Muitas pessoas entraram em contato comigo. Estou vendo, mas não estou conseguindo responder agora. Quero tranquilizar vocês. Estou acompanhada da minha família e de profissionais da área de saúde e jurídica. Eles estão me ajudando a passar essa fase”, afirmou no conteúdo, em que aparece usando uma tipoia no braço.

O caso foi registrado em 3 de fevereiro na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher, no Cambuci, em São Paulo. A defesa aponta que Lea já deu entrada no pedido de divórcio de Juliano, com quem estava junto há seis anos.

