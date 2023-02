Humaitá e São Francisco irão enfrentar Coritiba e Ypiranga na Copa do Brasil

- Publicidade -

O departamento técnico da CBF realizou na tarde desta quarta, 8, na sede da entidade, no Rio de Janeiro, o sorteio dos confrontos da Copa do Brasil de 2023.

O Humaitá, atual campeão acreano, vai enfrentar o Coritiba, do Paraná, no Florestão.

O São Francisco receberá o Ypiranga, do Rio Grande do Sul, na capital acreana.

Humaitá volta ao torneio

Depois de ser eliminado pelo Brasiliense, do Distrito Federal, em 2022, dentro do Florestão, o Humaitá volta a Copa do Brasil sonhando em passar da primeira fase. A diretoria do Tourão montou um elenco com muita qualidade e esse é um dos principais objetivos da temporada.

São Francisco estreia no torneio

Vice-campeão acreano em 2022, o São Francisco vai disputar pela primeira vez a Copa do Brasil. O técnico Erismeu Silva ainda tenta montar um time competitivo para o início da atual temporada.

900 mil se passar

Humaitá e São Francisco irão receber R$ 750 mil pela disputa da primeira fase da Copa do Brasil. Se conseguirem chegar na segunda fase, os clubes irão receber mais R$ 900 mil.

