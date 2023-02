Humaitá desiste de goleiro e zagueiro e ainda tentará contratações

- Publicidade -

A diretoria do Humaitá desistiu das contratações do goleiro Artur e do zagueiro João Vitor. Os dois atletas acertaram os acordos, mas não se apresentaram dentro do prazo determinado pela diretoria ao técnico Álvaro Miguéis. O Tourão segue no mercado em busca dessas duas peças para fechar o elenco antes da estreia na Copa Verde.

Pediu antecipação

O Humaitá enfrenta o Trem, do Amapá, no dia 18 deste mês, no Florestão, pela primeira fase da Copa Verde. O clube enviou um ofício à Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) pedindo a mudança no horário da partida. A CBF programou o jogo para às 20 horas (hora Acre) e o Tourão quer a partida às 17 horas.

No campo B

O elenco do Humaitá faz um trabalho tático na tarde desta quarta, 8, a partir das 15 horas, no Florestão.

“Intensificamos os trabalhos táticos e essa será a nossa rotina até a estreia contra o Trem”, comentou Álvaro Miguéis.

