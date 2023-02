Humaitá confirma retorno de volante pelas redes sociais

- Publicidade -

Humaitá anunciou nas redes sociais a contratação do experiente volante Mineiro. O atleta foi campeão pelo tricolor porto acrense na temporada 2022, mas não ficou para a disputa do Campeonato Acreano da Série D.

Neste retorno do volante ao clube, a diretoria do Tourão do Humaitá comemorou bastante e ainda usou as redes sociais para falar da repatriação do atleta: “Peça muito importante no maior momento da história do Sport Clube Humaitá até hoje, @mineiro05oficial foi Campeão Acreano 2022 junto conosco”.

Nesta temporada, o Humaitá volta a ser comandado pelo técnico Álvaro Miguéis – treinador comandou o clube na Série D e Copa Verde 2022. O profissional ajudou na montagem da equipe e indicou inúmeros jogadores que foram orientados por ele na equipe do Atlético Acreano (2016/2019). Os atacantes Eduardo, Rafagol e Polaco abrem a lista de reforços. Babal, Diego Alberto, Matheus Damasceno, Marquinhos, Douglas, Léo Morais e Pisika também figuram entre os contratados.

O Tourão do Humaitá terá pelo segundo ano seguido um calendário cheio. O clube vai disputar a Copa Verde, Campeonato Acreano, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro Série D.

Estreia

O primeiro desafio do Tourão nesta temporada será pela Copa Verde 2023. O tricolor porto acrense terá como adversário o Trem-AP, pela primeira fase da competição. Uma semana depois, o Tourão estreia no Campeonato Acreano contra o Andirá. O Humaitá está inserido no grupo A do estadual ao lado das equipes da Adesg, Andirá, Independência, Plácido de Castro e Rio Branco-AC.

Manoel Façanha/Acre News