Homens são presos com veículos clonados

Dois homens foram presos e dois veículos foram apreendidos na tarde dessa terça-feira (7/2) em operação policial no km 679 da BR-381, em Perdões, no Centro-Oeste de Minas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão, que seguia de São Paulo para Natal, no Rio Grande do Norte, foi parado pelos agentes.

Durante a fiscalização dos elementos de identificação do veículo, os policiais constataram que nenhum deles se referiam à placa que estava no veículo.

Questionado, o condutor, de 36 anos, relatou aos policiais que trocou a placa do caminhão em função do atraso no licenciamento do veículo original. As placas que estavam no caminhão pertencem a um outro veículo de propriedade do condutor.

O homem foi preso pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Logo depois, a PRF parou um Fiat Ducato Maxicargo, que seguia de Pouso Alegre para Campo Belo e era conduzido por um homem de 33 anos.

Durante a fiscalização, os agentes encontraram diversos sinais identificadores do veículo estavam suprimidos ou fora do padrão de marcação original de fábrica.

Foi constatado pelos policiais que era um veículo clonado, com queixa de furto registrada em agosto de 2019, na cidade de Caçapava, em São Paulo.

O condutor foi preso por crime de receptação.

Os veículos foram apreendidos e encaminhados para a Polícia Judiciária de Perdões (MG).

Fonte: Estado de Minas